タレントの中丸雄一が１６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「サバンナ高橋の、サウナの神さま」に出演した。数年前から動画編集にハマっているという中丸は自身のＹｏｕＴｕｂｅで旅をテーマにした動画を投稿している。最近でもイタリアやスイスに良旅行した。高橋が「ＹｏｕＴｕｂｅって遊びが仕事になるよな」と問いかけると中丸は「本当にそうですよね。やらしい話ですけど、場合によってはこれ経費になるんじゃないかとか。１つ