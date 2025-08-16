新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」は１６日有明大会で準決勝が行われ、「ハウス・オブ・トーチャー」のＥＶＩＬが辻陽太（３１）を拷問の館に引きずり込み、初優勝に王手をかけた。今大会のＥＶＩＬはドン・ファレ、ディック東郷のダブルセコンドを採用し、Ａブロックを１位で突破。海野翔太との決勝トーナメント進出決定戦（１４日、後楽園）を制して勝ち上がってきたＡブロック３位の辻陽太と激突した。ＥＶ