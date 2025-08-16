◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節浦和―名古屋（１６日・埼スタ）浦和ＦＷ小森飛絢が、自身公式戦３試合連続ゴールとなる先制点を挙げた。名古屋戦の前半７分、トップ下のＭＦサビオが中盤でのドリブルでふたりをかわし、並行に走る小森へラストパス。小森はボールを流しながらダイレクトで左足を振ると、これが相手ＤＦに当たってゴールへと吸い込まれた。Ｊ２千葉からベルギー１部シントトロイデンへの期限付き移籍を経て、