８月１６日の新潟１１Ｒで、水沼元輝騎手＝美浦・加藤和宏厩舎＝が騎乗したシャトーボビーが競走後半に外側に斜行したため、ベリーベリーベリーがつまずいた。この件について、同騎手は８月３０日から９月７日まで９日間（開催日４日間を含む）の騎乗停止となった。