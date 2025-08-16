西谷誠騎手（栗東・中内田充正厩舎）が、８月１６日の新潟９Ｒ・新潟ジャンプＳ（芝３２５０メートル＝１４頭立て）で、アサクサゲンキ（セン１０歳、栗東・四位洋文厩舎、父ストーミーアトランティック）に騎乗し、１９９５年６月１０日の障害初騎乗から障害通算１５００回騎乗を達成した。史上５人目、現役では２人目。ＪＲＡ通算１９４８戦２２５勝。うち障害は１５００戦１９９勝。ＪＲＡ重賞は２２勝で、ＪＧ１は４勝。