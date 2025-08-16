ブレイキンの世界最高峰の大会「ＲｅｄＢｕｌｌＢＣＯｎｅ」の日本予選にあたる「ＲｅｄＢｕｌｌＢＣＯｎｅＣｙｐｈｅｒＪａｐａｎ」が１６日、横浜市中区の大さん橋ホールで行われ、男子はｈａｒｕｔｏ（本名・米澤脩斗（はると）、２０歳）が、女子はＣｏｃｏａ（本名・目黒恋杏（ここあ）、１７歳）が優勝した。２人は本大会への出場をかけて、１１月７日に東京・渋谷で行われる最終予選へ出場する。ｈａｒ