◆ウエスタン・リーグ中日５―１１オリックス（１６日・ナゴヤ）オリックス・西川龍馬外野手が、１６日のウエスタン・中日戦（ナゴヤ）で実戦復帰した。７月１日の西武戦（那覇）で負傷した左足首の状態が回復し、「１番・ＤＨ」でフル出場。５―１の３回１死満塁で左犠飛を放つと、１０―３の７回２死一、二塁では中前適時打をマーク。５打席に立ち、４打数１安打２打点と結果を残した。離脱前は６９試合で打率３割１分４厘