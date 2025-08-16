TBS系報道番組「報道特集」（土曜午後5時半）は16日の放送で、戦後80年を迎え、100年前に制定された「治安維持法」による言論などへの弾圧で、戦争に突き進んでいった背景を特集した。番組では、1925年に制定された治安維持法が、当初の共産党への対処を想定したものから適用範囲が広がり、軍国主義に反対する市民が多く検挙されたことを報道。多くの若い女性が同法の犠牲になったことも伝えた。家族が特高警察から拷問を受けたと