日本でも活躍した世界的レスラーのフィニッシャーの“キャリア最高傑作”。急造コンビが生んだ壮観な「ピタゴラ装置」的連携プレイが話題を集めている。【映像】まるでピタゴラスイッチ？ 完璧すぎる“神連携”WWEの公式サイトで「過去最高のセットアップ（必殺技への移行）」としてピックアップされたのは、「RAW」でのAJスタイルズ＆ドラゴン・リーの“神連携”から生まれた“スタイルズ・クラッシュ”。この究極の連携の“