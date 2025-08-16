スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第26話「秘密に密着！遠野吠は新入社員」が17日に放送される。【動画】【ゴジュウジャー】第26話「秘密に密着！ 遠野吠は新入社員」予告万年はぐれアルバイターの吠（冬野心央）が、ついに正社員として就職成功!?しかも就職先は、あの“東映”！ビシッとスーツを着た吠は、プロデューサーの関本カズ（関智一）から、さっそく