■陸上 アスリート・ナイト・ゲームズ・イン福井（16日、福井県福井市・9.98スタジアム）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手福井で15日、16日の2日間にわたり「アスリート・ナイト・ゲームズ」が行われた。2日目の女子100mハードル決勝で福部真子（29、日本建設工業）が、12秒73（＋1.4）をマークし東京2025世界陸上参加標準記録（12秒73）を突破。福部は7月の日本選手権でも3位に入っており、東京世界陸上の