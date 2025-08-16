令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）第48話「燃えろアメイジングミ」が17日に放送される。【動画】【仮面ライダーガヴ】第48話「燃えろアメイジングミ」予告ショウマ（知念英和）らは人々を救い、ボッカ大統領（声：安元洋貴）を倒すため行動を開始。そんな中、ショウマはランゴ（塚本高史）と再会し…。人々を守るには、やはりボッカを倒すしかない。ショウマと絆斗（