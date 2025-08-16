●切磋琢磨した『仮面ライダー電王』の現場 女優の松本若菜が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、10日・17日の2週にわたり放送される「夢と修業と初恋と」。スマホ禁止・私語厳禁・娯楽なしの3年間を送る宮大工の塾に飛び込んだ若者たちの修業の日々を追った作品だ。自身も駆け出し時代は厳しい環境で演技に打ち込んでいたと