この夏は、ちょっぴり特別なおでかけで気分を上げてみたい！そんなあなたに向けて、今回は涼しい屋内でアートと向きあえる注目の「展覧会」を3つピックアップ。この記事を参考に、感性をくすぐる空間で日常を忘れるひとときを楽しんでみて♡期間限定！注目の展覧会最近、SNSで期間限定の展覧会が続々と話題に。この夏、絶対にバズる！そんなRay的おすすめの展覧会を3つご紹介します♡Check! NEO平成レトロ展カルチャー、