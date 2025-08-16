アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が日本時間の16日朝、首脳会談を行いました。焦点だったウクライナ情勢について、停戦に向けた具体的な合意には至りませんでした。■“異例”トランプ流歓迎日本時間の16日午前4時すぎ、アメリカ・アラスカ州の米軍基地でプーチン大統領を出迎えたトランプ大統領。トランプ流の歓迎でしょうか。上空をイランの核施設攻撃にも使われたB2爆撃機が飛行。記者「プーチン大統領、民間