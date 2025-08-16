陸上のナイトゲームズ・イン福井は16日、福井県営陸上競技場で行われ、男子110メートル障害決勝で村竹ラシッド（JAL）が12秒92の日本新記録を樹立した。自身と泉谷駿介（住友電工）が持っていた従来の記録を0秒12更新し、日本勢初の12秒台突入となった。