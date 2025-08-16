２０２０年に新型コロナウイルスの感染拡大のため成人式が中止となった、今年で２５歳を迎える若者らが１５日、長野県飯綱町の飯綱中学校で手作りの「成人式」を開いた。県内外から５６人が集まり、再会を喜び合った。式典は、中止になった成人式を心残りにしていた有志５人が企画した。同校は町内唯一の中学校で、３月に同窓生約１２０人に案内を送ったところ、半数が出席することになった。「２５歳リベンジ成人式」として