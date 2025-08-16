J2リーグ第26節 北海道コンサドーレ札幌はブラウブリッツ秋田とホームで対戦。岩政大樹氏の電撃解任から5日、柴田慎吾新監督体制の初陣は秋田の徹底したハードな守備を崩しきれず0対2でリーグ連敗を喫した。柴田慎吾監督「勝てなかったので何を言ってもですが…。狙いとするプレーは出ていた。ただ得点を取れなかったので、その精度や思い切り。より細かいところを詰めるところが今後の課題に