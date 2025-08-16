【２０２５年８月１６日イースタンリーグ公式戦日本ハム×ロッテ＠エスコンフィールド北海道】ファイターズのドラフト１位ルーキー・柴田獅子が二刀流デビューを飾りました。エスコンフィールド北海道で開催されたロッテとの２軍戦で柴田は投手として「先発」、打者として「２番DH」とリアル二刀流で出場。投手としては初回、ヒット１本を許しますが無失点。ベンチに戻るとす