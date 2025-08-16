「広島−ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）広島の新井貴浩監督が二回表終了後に球審に何らかの事柄を確認する場面があった。１点を先制した直後の二回表は先発・森下が２死満塁のピンチを背負うも投手・吉村を一直に打ち取り無失点でしのいでいた。先頭・村上に中前打を許した後、森下は一塁けん制。際どい判定だったが、これがセーフとなり、新井監督はリクエストを要求した。球場の大型ビジョンに表示されたリプレ