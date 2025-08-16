演歌歌手新浜レオン（29）が16日、東京・おかちまちパンダ広場で開催中の「シタマチ、ふるさと盆踊り大会」で上野観光連盟から初の「上野観光大使」に任命された。1000人が見守る中、浴衣姿でやぐらに登場した新浜は、向かいのJR御徒町のホームからも見る人にも「山手線、京浜東北線の皆さ〜ん、新浜レオンで〜す」と呼びかけた。今後は上野観光のイベント、そして防犯パトロールにも参加する。デビュー前の2019年3月23日に同所で