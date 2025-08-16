大相撲の大嶽部屋の力士が１６日、神奈川・藤沢市の片瀬東浜海岸で行われた「どすこいビーチクリーン２０２５」に参加した。２０１５年から同部屋が同時期に参加する恒例行事で、コロナ禍で開催できなかった期間を除いて今年で８回目。イベントには過去最多の９００人から事前申し込みがあり、まわしを締めた力士たちが大勢の参加者たちと精力的に砂浜のゴミを拾った。ゴミ拾い後には相撲体操や取組体験で交流。幕下・夢道鵬は