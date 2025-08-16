子ども同士のトラブルに関して、どの程度まで親が介入し、謝罪をするべきか悩ましいですよね。この記事では、小学1年生の息子さんが、仲の良い友達の服を油性ペンで汚してしまったという投稿を紹介します。お友達のママからLINEで報告を受け知った投稿者さん。相手からは「着古したものだし、本人は気にしていないから大丈夫」と言われたものの、申し訳ない気持ちで、どうするべきか悩んでいるそうです。近々、家に呼んで遊ぶこと