「まさか、また…」。夫のスマホの画面に表示された見慣れないアイコン。それは、一度は過去のものとして封印したはずの、出会い系アプリだった。付き合って3年、結婚して1年。新婚生活の真っ只中にあるはずの夫婦関係は、信頼という最も重要な土台を失い、脆くも崩れ去ろうとしていた。これは、夫の度重なる裏切りに直面した28歳の妻が、悲しみと絶望を超えて、自身の未来を切り開くまでの記録である。『結婚後も出会い系アプリを