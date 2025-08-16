8月16日に放送されたABEMA「給与明細」では、女性同士のプライベートサービスを提供する店舗の超人気キャストが、業界特有の“専門用語”について解説した。【画像】超人気キャストの“過激”なプライベートサービス（複数カット）番組では女性同士のプライベートサービスを提供する店舗に注目し、人気店「ディスティニー」を調査。その際、ウェブサイトには、「ネコ」「タチ」といった用語が掲載されており、グラビアアイドル