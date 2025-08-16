アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒さん（22）が、8月28日発売の『B.L.T.10月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に登場します。小坂さんが同誌の表紙にソロで登場するのは3年ぶり2度目です。【写真】遊び疲れ？寝そべりポーズもキュートな小坂菜緒さん今回は「こさかなと遊ぼう!」をテーマに、小坂さんがトランポリンやテニス、ボウリングと様々なアクティビティを笑顔で楽しむ様子を撮影。ゲームやアニメが好きなことで知