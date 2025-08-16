私（アンナ）は保育士になって2年目です。最近は毎日ひとりで最後までお迎えを待っているハヤトくんのことが気になっていました。寂しすぎてお迎えのとき泣き出してしまうこともあり、見ている私もとても辛いです。私は思わずハヤトくんのお母さんに「もっとお迎えを早くできませんか？」と伝えてしまいました。けれどその後、私は園長先生に諭されて気付いたのです。保育士として私ができるのは、決して親御さんを責めることでは