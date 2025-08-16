◆ソフトバンク2−7ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）最下位のロッテを相手に、エースで星を落としたのは痛い。好調が続いていた有原の7失点は、同じカードだった開幕戦と並ぶ今季最多。多少の苦手意識があったかもしれないが、左打者を8人並べたロッテ打線に立ち上がりから積極的な攻撃を仕掛けられた。エースとして長いイニングを投げるため、球数は抑えていきたい。だからこそ課題の立ち上がり、そして初球の入り方が