◆ソフトバンク2―7ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）育成出身の?小さな巨人?が着実に成長している。ソフトバンクの木村光投手（25）が自己最速を更新する154キロをマーク。「更新できたのはうれしい」と振り返った。5回に2番手で登板。先頭の佐藤都志也に対する3球目だった。木村光の投じた真ん中付近の直球は154キロを計測。客席からはどよめきが起こった。その後も力のある直球を中心に投げ込み、2イニングを無失点に