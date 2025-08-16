◆ソフトバンク2―7ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの有原航平が久々に崩れた。今季ワーストタイの7失点（自責3）で4回でKO。5月27日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）以来81日ぶりの黒星で今季6敗目を喫し、自身の連勝は8で止まった。それでも、小久保裕紀監督は「でも自責（点）的にはね」と強く責めることはしなかった。指揮官が「野手が足を引っ張ったところもあった」と指摘したように、守備の乱