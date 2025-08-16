ちいちゃいとき、マジックペン（油性ペン）で何かを書こうとしたらオカンによく言われました。「つこたらさっさとフタ閉めんと、すぐに使えんようになるで！」と。フタを開けっぱなしにしていると、中のインク成分が気化して書けなくなるからだということは何となくわかっていました。ですが、「さっさと書き終えないといけない」と、幼心にむちゃくちゃプレッシャーを感じていたことを覚えています。そして大人になったいま