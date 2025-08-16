総務省が発表した、ことし１月１日時点の群馬県人口は１９０万７９７６人で、前の年から１万１２５６人減りました。日本人の減少は２万人を超えたものの、外国人が増加したことで減少幅は前年に比べ縮小しました。 これは、総務省が住民基本台帳に基づき調査を行ったもので、ことし１月１日時点の県人口は、前の年から１万１２５６人少ない１９０万７９７６人でした。このうち日本人は１８２万６５８０人で２万３３７人減少し、１