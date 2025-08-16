プロ野球のＢＣリーグ。４年ぶりの地区優勝へマジックナンバー４が点灯している群馬ダイヤモンドペガサスは１５日、アウェイで茨城と対戦しました。 ペガサスは１回、１アウト１塁から３番濱田がタイムリーツーベースを放ち、先制に成功します。２回には７番三好のツーベースなど６安打で一挙６得点を挙げ、リードを広げます。 このリードを長、髙橋、三浦、本多の