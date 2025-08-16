川場村の群馬パース病院で職場体験が行われ、夏休み中の高校生たちが医療や看護の仕事について理解を深めました。 この職場体験は、地域の高校生に医療や看護の仕事への理解を深めてもらい進路選択につなげてもらおうと、群馬パース病院が毎年夏休み時期に開いているものです。 １６日には、北毛地域を中心に高校１年生から３年生まで約５０人が参加しました。体験は、看護師や放射線技師、理学療法士など、１１職種