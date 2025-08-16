群馬県内の温泉地などは１６日、残り少ない休みを満喫しようという多くの観光客でにぎわいを見せました。 渋川市の伊香保温泉石階段では、お盆休みを利用し県内外から訪れた観光客でにぎわいました。１６日も厳しい暑さになったことから、家族連れが冷たい飲み物をもち、食べ歩きや足湯を楽しんでいました。 食べ歩きができる新たな店舗が増えたことで、若者を中心に人気が高まり、ＳＮＳなどの影響で、観光客が増えているという