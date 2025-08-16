お盆休みをふるさとや行楽地で過ごした人たちのＵターンラッシュが１６日から始まっています。ことしは分散傾向で、あす１７日にピークを迎える見通しです。 ＪＲ高崎駅の新幹線ホームは、大きな荷物やお土産を持った家族連れと見送りの人で混雑しました。ことしのお盆休みは最大で９連休となりました。 ＪＲ東日本によりますと、上越と北陸の各新幹線のＵターンラッシュは１６日から始まり、１７日にピ