事件現場＝１５日午前群馬・桐生市＝ １５日、群馬県桐生市の自宅で父親を包丁で刺して殺害したとして中学３年生の少年が逮捕された事件で、司法解剖の結果、死亡した父親の死因は出血性ショックだったことが分かりました。 この事件は１５日、桐生市に住む中学３年生の１５歳の少年が自宅で医師の４８歳の父親を包丁で複数回刺して殺害した容疑で逮捕されたものです。 司法解剖の結果、１６日に死亡した父親の死因は出