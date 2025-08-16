◇陸上ナイトゲームズ・イン福井最終日（2025年8月16日福井県営陸上競技場）男子110メートル障害では、パリ五輪5位の村竹ラシッド（JAL）が12秒92の日本新記録を叩き出した。自身と泉谷駿介（住友電工）が持つ13秒04の日本記録を大幅更新し、日本勢初の12秒台に突入した。12秒92は今季世界2位の好タイム。既に世界選手権出場権を獲得している村竹が、大舞台へ大きく弾みを付けた。