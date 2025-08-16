群馬県警察本部＝前橋市大手町群馬県桐生市の自宅で父親を殺害したとして、殺人の疑いで中学3年の少年（15）が逮捕された事件で、父親の首や腹などに数十カ所の刺し傷や切り傷があったことが16日、県警への取材で分かった。少年が強い殺意を持っていたとみて慎重に捜査を進める。県警は、直前に父親との間に何らかのトラブルがあったとみている。捜査関係者によると、過去にも家庭内のトラブルで警察官が自宅に駆け付けたこと