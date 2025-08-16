お笑いコンビ「トミーズ」のトミーズ雅が１６日、毎日放送「せやねん！」に出演。マクドナルドのハッピーセット購入者に配布していた「ポケモンカード」がフリマアプリで高額転売されていることに理解を示した。今回のハッピーセットを巡っては、購入特典として９日〜１１日の３日間限定でポケモンカードを配布するとしていたが、あまりの人気で配布初日に「早期終了」がアナウンスされた。一方でＳＮＳでは店舗に購入希望者