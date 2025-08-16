アイドルグループ「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の寺西拓人（３０）が１５日深夜放送の「トーク★ハンサム」（日本テレビ系）に出演。好きなタイプを明かした。「女性の前では絶対に泣かない。絶対に」と強調する寺西は、女性の?かよわさ?に惹かれた経験があるという。好きなタイプは「信号のない横断歩道を、渡りそうで渡れなくなってる人」と告白。「（道路で）車が曲がってきそうで、ずっと渡れない人を一回見たことがあって、『あっ