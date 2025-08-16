あす（17日）、熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁は、18都府県に「熱中症警戒アラート」を発表しました。東北地方には11日ぶり、関東地方には9日ぶりに熱中症警戒アラートが発表されました。環境省と気象庁はあす（17日）、18の都府県で「暑さ指数」が33以上となり、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、きょう午後5時ごろ、「熱中症警戒アラート」を発表しました