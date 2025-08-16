気象台は、午後7時7分に、大雨警報（浸水害）を京都市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】京都府・京都市に発表 16日19:07時点南部では、16日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■京都市□大雨警報【発表】・浸水16日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量30mm