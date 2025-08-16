「全国高校野球選手権・３回戦、関東第一４−１創成館」（１６日、甲子園球場）創成館（長崎）は競り負け、夏の甲子園で初の８強進出はならなかった。今大会は小松大谷との開幕戦を制すと、２回戦では神村学園に１−０で勝利。エース森下を中心とした堅守が光り、この試合でも関東第一を苦しめた。夏の甲子園は３年連続。アルプス席で生徒と一緒に熱血応援する奥田校長も、高校野球ではおなじみの存在となった。この日は