◇陸上アスリートナイトゲームズ最終日（１６日、福井県営陸上競技場）女子１００メートル障害決勝で、日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）が１２秒７３（追い風１・４メートル）で優勝した。東京世界陸上（９月）の参加標準記録（１２秒７３）を突破して代表入り有力となった。レース後は他選手らと肩を抱き合って喜んだ。