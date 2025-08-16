鹿児島市で16日午後、火事があり木造2階建てアパートの1室の一部が焼けました。 警察や消防によりますと、16日午後3時前、鹿児島市上竜尾町のアパートで「」と近くの住民から消防に通報がありました。 火はおよそ30分後に消し止められましたが、この火事で田中新一さん（59）の木造2階建てのアパートの1室の一部4平方メートルが焼けました。 田中さんはこの家に1人暮らしで、出火当時、家にいましたが