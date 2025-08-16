米ロ首脳会談を終えたトランプ大統領は、「単なる停戦合意ではなく和平合意が必要」という認識を示しました。【映像】トランプ大統領のSNS投稿内容トランプ大統領は16日、米ロ首脳会談の後、ウクライナのゼレンスキー大統領やNATOの首脳たちと電話会談しました。その後、トランプ氏はSNSに「ウクライナとロシアの悲惨な戦争を終わらせる最善の方法は、単なる停戦合意ではなく、和平合意だと結論付けられた」と投稿しました。