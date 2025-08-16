「陸上・ナイトゲームズ・イン福井」（１６日、福井県営陸上競技場）女子１００メートル障害決勝が行われ、日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）が１２秒７３（追い風１・４メートル）をマークし、世界選手権参加標準記録（１２秒７３）を突破し、代表入りが有力となった。ゴールした瞬間、タイムをみて興奮気味に目を見開いた。公認記録を確認すると、笑みを咲かせた。９日の実業団・学生対抗では１２秒７４でわずか０