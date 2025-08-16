＜神宮外苑花火大会＞◇16日◇神宮球場、秩父宮ラグビー場LDH所属の6人組ダンスボーカルグループLIL LEAGUEが秩父宮ラグビー場の3組目に登場し、会場を盛り上げた。ステージに登場すると、客席のファンから黄色い歓声が上がった。「神宮花火大会にお集まりの皆さん、短い時間ですが楽しんでいってください！」と呼びかけ、「Higher」を披露した。アップテンポなダンスナンバーやロック調の楽曲を続々披露して会場を魅了し、大きな