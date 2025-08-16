モデルで俳優の泉里香さん（36）が2025年8月10日、自身のインスタグラムを更新。赤いボーダーシャツ姿の自撮りショットを披露した。泉さんは6月25日にインスタグラムで、サッカー日本代表DF谷口彰悟選手（33、シントトロイデン）との結婚を発表。「日曜日」泉さんは「日曜日」とし、赤いボーダーシャツを着こなしたアップショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いカーテンの窓辺で自撮りを披露。アクセサリー